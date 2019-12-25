Петербуржцам старше 65 лет выделят деньги на единовременную выплату из резервного фонда

Горожане смогут получить денежные средства после окончания режима самоизоляции.

Для единовременной денежной выплаты гражданам старше 65 лет в Петербурге выделят средства из резервного фонда. Соответствующее постановление подписал губернатор города, сообщила пресс-служба Смольного.

Речь идет о неработающих петербуржцах, которые находятся на территории Северной столицы и соблюдают режим самоизоляции в течение всего срока, установленного постановление правительства №121.

Выплаты начнутся после окончания действия периода самоизоляции, точные сроки будут определены позже.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что губернатор Петербурга утвердил порядок выплат пострадавшим от коронавируса медикам.

Фото: pixabay.com