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Петербуржцам старше 65 лет выделят деньги на единовременную выплату из резервного фонда
Сегодня, 18:11
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nadezhda_sib

Петербуржцам старше 65 лет выделят деньги на единовременную выплату из резервного фонда

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Горожане смогут получить денежные средства после окончания режима самоизоляции.

Для единовременной денежной выплаты гражданам старше 65 лет в Петербурге выделят средства из резервного фонда. Соответствующее постановление подписал губернатор города, сообщила пресс-служба Смольного. 

Речь идет о неработающих петербуржцах, которые находятся на территории Северной столицы и соблюдают режим самоизоляции в течение всего срока, установленного постановление правительства №121. 

Выплаты начнутся после окончания действия периода самоизоляции, точные сроки будут определены позже. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что губернатор Петербурга утвердил порядок выплат пострадавшим от коронавируса медикам. 

Фото: pixabay.com 

Теги: денежная выплата, самоизоляция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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