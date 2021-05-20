Петербуржцам стали приходить "мобилизационные предписания" в почтовые ящики

Листовка является фейком, которую сделали для провокации.

В среду, 16 марта, жители Центрального и Адмиралтейского районов нашли "мобилизационные предписания" в почтовых ящиках. В них сообщили, что "гражданин в случае мобилизации в Вооруженные силы СССР должен явиться на приписной пункт".

Как рассказали в пресс-службе администрации Центрального района, листовка является фейком, которую сделали для провокации.

В администрации подчеркнули, что государственные органы не рассылали подобных документов, мобилизация не объявлялась. Правоохранители выясняют, кто причастен к созданию и распространению листовок.

Защита прав потребителей: итоги 2021 года и прогноз в условиях турбулентного будущего. Российская экономика столкнулась с небывалым вызовом. В новой реальности оценивать и настоящее, и будущее крайне затруднительно. Те инструменты, которыми ранее защищали права потребителей, могут оказаться нерабочими. Piter.tv выслушал мнение экспертов и делится информацией с вами.

Фото: pexels

