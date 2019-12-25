Петербуржцам разрешат вернуться из Финляндии домой

Им нужно будет находиться в режиме обязательной самоизоляции.

В Россию из Финляндии вернутся 11 жителей Петербурга и Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Министерству иностранных дел удалось добиться организации специального коридора на российско-финской границе. Ранее россияне обратились в посольство с просьбой помочь вернуться домой.

Всех "путешественников" на границе встретят сотрудники Роспотребнадзора, представители администраций Петербурга и области. В специально оборудованном помещении их осмотрят врачи, возьмут анализы, при малейших симптомах заболевания поместят в стационар. Всех прибывших развезут по домам, где они должна будут находиться в течение 14 дней.

После закрытия международного авиасообщения в Россию вернулись почти 700 человек.

Фото: kanoner