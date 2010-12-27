Жителям Санкт-Петербурга расскажут 50 фактов о Троицком мосте

Проект запускают к 115-летию переправы.

В четь 115-летия Троицкого моста в Петербурге с 10 апреля запустили познавательный проект под названием "50 фактов о Троицком мосте". Об этом на своем официальном сайте сообщает "Мостотрест".

"День рождения" одной из популярных достопримечательностей города на Неве будет 29 мая. Именно в этот день состоялось его торжественное открытие.

В течение 50-ти дней на сайте "Мосты Петербурга" будет публиковаться по одному факту о Троицком мосте. По мнению организаторов, проект будет интересен не только для специалистов, но и для простых жителей культурной столицы.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что мосты Петербурга могут обтянуть сетками.

Фото: Pixabay