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Петербуржцам рассказали, зачем нужен единый налоговый счеь
Сегодня, 17:36
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам рассказали, зачем нужен единый налоговый счеь

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На данный момент это самый масштабный проект налоговой службы.

Александр Гнедых, руководитель Управления ФНС России по Санкт-Петербургу, рассказал о проектах, реализуемых налоговой службой, в том числе о внедрении единого налогового счета и беззаявительного порядка предоставления налоговых льгот. Об этом пишет "Петербургский дневник".

На данный момент, продолжается внедрение бездекларационного порядка уплаты налогов и упрощение процесса получения налоговых вычетов для физических лиц.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Петербург будут развивать на 323 млрд рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: налоги, счет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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