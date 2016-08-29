Петербуржцам рассказали, зачем нужен единый налоговый счеь

На данный момент это самый масштабный проект налоговой службы.

Александр Гнедых, руководитель Управления ФНС России по Санкт-Петербургу, рассказал о проектах, реализуемых налоговой службой, в том числе о внедрении единого налогового счета и беззаявительного порядка предоставления налоговых льгот. Об этом пишет "Петербургский дневник".

На данный момент, продолжается внедрение бездекларационного порядка уплаты налогов и упрощение процесса получения налоговых вычетов для физических лиц.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Петербург будут развивать на 323 млрд рублей.

Фото: Piter.TV