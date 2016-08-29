Петербуржцам рассказали, зачем нужен единый налоговый счеь

Александр Гнедых, руководитель Управления ФНС России по Санкт-Петербургу, рассказал о проектах, реализуемых налоговой службой, в том числе о внедрении единого налогового счета и беззаявительного порядка предоставления налоговых льгот. Об этом пишет "Петербургский дневник".
На данный момент, продолжается внедрение бездекларационного порядка уплаты налогов и упрощение процесса получения налоговых вычетов для физических лиц.
Ранее сообщалось, что в 2024 году Петербург будут развивать на 323 млрд рублей.
Фото: Piter.TV
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