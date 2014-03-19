Петербуржцам рассказали про самые дешевые квартиры у метро за 5,2 млн рублей

Самую доступную квартиру в пешей доступности от подземки оценили в 5,2 миллиона рублей.

Специалисты по недвижимости определили минимальную стоимость квартиры, расположенной в шаговой доступности от станции метро в Санкт-Петербурге. Данные февральской аналитики публикует Lenta.ru со ссылкой на участников рынка.

Самое бюджетное предложение на вторичном рынке представляет собой двухкомнатную квартиру на юго-востоке города. Жилье находится на Запорожской улице в доме, построенном в 1984 году. Площадь лота составляет 33,1 квадратного метра.

Расстояние от дома до входа в метро не превышает десяти минут ходьбы. Речь идет о станции "Обухово". Стоимость данного объекта недвижимости установлена на уровне 5,2 миллиона рублей.

