Петербуржцам рассказали про самые дешевые квартиры у метро за 5,2 млн рублей

Специалисты по недвижимости определили минимальную стоимость квартиры, расположенной в шаговой доступности от станции метро в Санкт-Петербурге. Данные февральской аналитики публикует Lenta.ru со ссылкой на участников рынка.
Самое бюджетное предложение на вторичном рынке представляет собой двухкомнатную квартиру на юго-востоке города. Жилье находится на Запорожской улице в доме, построенном в 1984 году. Площадь лота составляет 33,1 квадратного метра.
Расстояние от дома до входа в метро не превышает десяти минут ходьбы. Речь идет о станции "Обухово". Стоимость данного объекта недвижимости установлена на уровне 5,2 миллиона рублей.
Ранее Piter.TV сообщал, что на Пограничника Гарькавого полыхала однокомнатная квартира.
