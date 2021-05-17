Петербуржцам рассказали, почему не стоит купаться в озерах Всеволожского района

Уже вторые выходные подряд на озерах во Всеволожском районе Ленобласти неизвестный стреляет из пистолета по людям. Так, на Гупуярви злоумышленник убил отдыхающего, отправив пулю ему в грудь. Еще один похожий случай произошел на Лемболовском озере. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике". Председатель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов порекомендовал горожанам и местным жителям не посещать эти озера до выяснения всех обстоятельств дела.
Активист отметил, что важно обращать внимание на людей, которые находятся с вами и вокруг вас на отдыхе. Рассматривать их вещи, запоминать лица.
Ранее на Piter.tv: петербуржца на резиновой лодке унесло в Ладожское озеро.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все