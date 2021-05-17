  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцам рассказали, почему не стоит купаться в озерах Всеволожского района
Сегодня, 12:49
185
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам рассказали, почему не стоит купаться в озерах Всеволожского района

0 0

Неизвестный мужчина стреляет по отдыхающим.

Уже вторые выходные подряд на озерах во Всеволожском районе Ленобласти неизвестный стреляет из пистолета по людям. Так, на Гупуярви злоумышленник убил отдыхающего, отправив пулю ему в грудь. Еще один похожий случай произошел на Лемболовском озере. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике". Председатель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов порекомендовал горожанам и местным жителям не посещать эти озера до выяснения всех обстоятельств дела. 

Активист отметил, что важно обращать внимание на людей, которые находятся с вами и вокруг вас на отдыхе. Рассматривать их вещи, запоминать лица. 

Ранее на Piter.tv: петербуржца на резиновой лодке унесло в Ладожское озеро.

Фото: Piter.tv

Теги: лемболовское озеро, озера ленобласти, опасный отдых, стрелок на озере
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии