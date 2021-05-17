Петербуржцам рассказали, почему не стоит купаться в озерах Всеволожского района

Неизвестный мужчина стреляет по отдыхающим.

Уже вторые выходные подряд на озерах во Всеволожском районе Ленобласти неизвестный стреляет из пистолета по людям. Так, на Гупуярви злоумышленник убил отдыхающего, отправив пулю ему в грудь. Еще один похожий случай произошел на Лемболовском озере. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике". Председатель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов порекомендовал горожанам и местным жителям не посещать эти озера до выяснения всех обстоятельств дела.

Активист отметил, что важно обращать внимание на людей, которые находятся с вами и вокруг вас на отдыхе. Рассматривать их вещи, запоминать лица.

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Фото: Piter.tv