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Эксперты выбрали лучшие озера для рыбалки в Ленобласти
Сегодня, 11:10
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vestnick

Эксперты выбрали лучшие озера для рыбалки в Ленобласти

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Леноблводоканал поделился списком лучших мест для рыбалки.

На портале предприятия "Водоканал Ленинградской области" появился топ-5 озер региона для любителей рыбной ловли. Специалисты ведомства включили в перечень Пионерское, Полянское, Зеркальное, Заречное и Невское озера. 

Критерии отбора не уточняются - указываются лишь виды рыб, населяющих тот или иной водоем. Так, в Невском озере можно выловить окуня, ерша и плотву, в Заречном - леща, мелкую щуку, красноперку и линя, в Зеркальном - судака и налима, в Полянском - окуня, леща, щуку и налима, а в Пионерском - окуня, плотву, ерша, леща и щуку. 

Неупомянутыми остались традиционные для рыбаков Ладожское, Рощинское и Глубокое озера, а также реки Вуокса, Свирь, Ижора, Волхов и Оредеж. 

Фото: Pixabay

Теги: активный отдых, ленобласть, леноблводоканал, озера ленобласти, рыбалка
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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