Петербуржцам рассказали о закрытии движения на проспекте Энгельса

С 23:00 28 июня до 6:00 29 июня для автомобилистов полностью закрывается движение в районе проспекта Энгельса от улицы Михаила Дудина (включая перекресток) до улицы Николая Рубцова.

Стало известно, что с 23:00 28 июня до 6:00 29 июня для автомобилистов полностью закрывается движение в районе проспекта Энгельса от улицы Михаила Дудина (включая перекресток) до улицы Николая Рубцова в связи с работами по укладке и стабилизации асфальта. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

В комитете добавили, что автомобилистам для выезда на КАД лучше воспользоваться проспектом Культуры и Выборгским шоссе.

Напомним, с 29 мая специалисты проводят работы в рамках проекта "Безопасные качественные дороги" на почти трехкилометровом участке от Парнасского путепровода до КАД. Работы продлятся до 18 июля этого года.

Ранее мы писали, что на проспекте Энгельса велосипедист умер под колесами автомобиля.

Фото: Piter.tv