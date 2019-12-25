В Роспотребнадзоре петербуржцам напомнили о профилактике столбняка

Сегодня, 22 июля, в региональном управлении Роспотребнадзора рассказали о профилактике столбняка.
В ведомстве напомнили, что причиной появления инфекционного заболевания является попадание почвы в рану. Столбняк вызывается токсином микроорганизма Clostridium tetani (клостридии столбняка), которые влекут мышечное напряжение и судороги.
Инкубационный период заболевания длится от трех дней до 21 дня. Чем он короче, тем тяжелее протекает болезнь.
Симптомы столбняка: судороги, появляющиеся при небольшом раздражении – шум, свет, прикосновение.
Единственный эффективный способ профилактики столбняка – своевременная обработка раны.
В тяжелых случаях может проводиться экстренная профилактика. Тогда необходимо обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.
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Фото: Pxhere
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