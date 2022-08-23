Петербуржцам рассказали, как улучшить работу головного мозга

В понедельник, 17 июля, в Комздраве Петербурга поделились информацией о том, как улучшить работу головного мозга.
Для поддержания органа в тонусе важно хорошее кровообращение. В этом поможет физическая нагрузка. Кроме того, стоит рационально, разнообразно и регулярно питаться. Также специалисты советуют выполнять следующие упражнения:
– "пальчиковая" гимнастика. После пробуждения можно помассировать пальцы в течение трех минут, что заставит взбодриться;
– "ленивые восьмерки". Для выполнения нужно рисовать в воздухе восьмерки одновременно двумя руками и стараться следить глазами за ними;
– занятия домашними делами и классическая музыка улучшат не только кровоснабжение мозга, но и речевую функцию (при пении);
– танцы;
– изучение иностранных языков или пересказ.
Фото: Pxhere
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