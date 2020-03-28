Петербуржцам рассказали о пользе фейхоа

Ягода способствует нормализации пищеварения, стимулируя перистальтику кишечника.

Жителям Петербурга рассказали, чем полезна фейхоа. Интересными и важными фактами о плоде поделились в пресс-службе Роспотребнадзора 5 ноября.

Ягода способствует нормализации пищеварения, стимулируя перистальтику кишечника, и очищению стенок сосудов от холестериновых бляшек. Кроме того, фейхоа помогает при лечении гастрита, панкреатита и колита.

В плоде содержатся фолиевая кислота и железо, которые являются незаменимыми помощниками в профилактике анемии.

Экзотические плоды вызывают множество вопросов у тех, кто видит их впервые, и главный из них – как правильно есть фейхоа? Необходимо тщательно вымыть плоды, после чего разрезать с помощью ножа вдоль на две половины. Есть мякоть лучше маленькой ложкой. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

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