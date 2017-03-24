Врач рассказал петербуржцам о пользе брусники

Брусника – ягода бессмертия: полезные свойства и осторожность при употреблении.

Наши предки знали, что брусника – это не только вкусная ягода, но и настоящий целительный продукт. Сегодня врачи подтверждают, что брусника обладает множеством полезных свойств. В эфире телеканала "Санкт-Петербург" врач-терапевт Александр Александров рассказал о том, какие заболевания помогает преодолеть эта ягода.

Брусника – это не только лекарство от простуды, но и средство для лечения заболеваний мочевыводящих путей. Отвар из листьев брусники помогает урологам при лечении проблем с мочевым пузырем и почками. Ягоды брусники обладают желчегонным свойством, а также слабительным и антисептическим действиями.

Сок из брусники способен снизить артериальное давление, но важно помнить, что любое лекарство может быть опасно, если его употреблять в больших дозах. Тот же отвар листьев может навредить здоровью, если его употреблять слишком много – можно отравиться.

Врачи рекомендуют потреблять не более 200 граммов брусники в день.

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