Петербуржцам рассказали о полезных привычках в питании зимой

Зимой есть риск респираторных заболеваний, из-за чего рацион требует особенного внимания.

Здоровое питание актуально во все сезоны года, однако зимой есть риск респираторных заболеваний, из-за чего рацион требует особенного внимания. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу 10 декабря.

Необходимы баланс и разнообразие. Для этого в рационе должны присутствовать продукты всех групп – молочные, мясные, рыбные, злаки, фрукты, овощи и орехи. Кроме того, частое дробное питание небольшими порциями позволит сохранять бодрость в течение всего дня.

Важно ежедневно съедать несколько порций овощей и фруктов – свежих, замороженных или консервированных в собственном соку. Ферментированные продукты – квашенная капуста, моченые яблоки – сделают зимний рацион более полезным благодаря растительной клетчатке, антиоксидантам и прибиотикам.

В рационе стоит сочетать белок из растительных и животных источников. Можно чередовать блюда из мяса, птицы и рыбы, дополняя их бобовыми и орехами.

Растительные масла и орехи являются отличным источником поли- и мононенасыщенных жиров. Так, несколько столовых ложек масла для заправки, к примеру, салата и горсть орехов в перекус обеспечат потребности организма в растительных жирах.

Порция жирной морской рыбы 2-3 раза в неделю восполнит дефицит витамина D и обогатит рацион полезными омега-3 жирными кислотами. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

В ведомстве подчеркнули, что необходимо отдавать предпочтение сезонным продуктам. Важно ограничить употребление фастфуда и сладостей из-за высокого содержания в них жиров, транс-жиров, соли и сахаров. Стоит пить достаточно жидкости – воды или напитков без сахара.

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Фото: Piter.TV