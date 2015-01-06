Петербургский дерматовенеролог рассказала, опасны ли бальзамы для губ

Специалист отметила, что кожа нуждается в круглогодичном уходе, но особенно он актуален зимой.

В Сети часто появляется информация о том, что бальзамы для губ и гигиенические помады вызывают привыкание и сушат губы ещё сильнее вместо того, чтобы увлажнить их. "Петербургский дневник" узнал мнение по поводу этих косметических средств у врача-дерматовенеролога, косметолога клиники "Мой медицинский центр" кандидата медицинских наук Майи Парфёновой.

Специалист отметила, что кожа нуждается в круглогодичном уходе, но особенно он актуален зимой. От увлажняющих косметических средств для лица и для губ в морозы отказываться нельзя, считает Парфёнова.

Использовать их можно, только нужно наносить их не менее чем за 30 минут до выхода на улицу. При этом более актуальными могут быть питательные средства и эмоленты – средства, которые восстанавливают липидный слой, препятствуют испарению влаги и переохлаждению кожи, снимают зуд, сухость и раздражение. Майя Парфёнова, врач-дерматовенеролог, косметолог клиники "Мой медицинский центр" кандидат медицинских наук

Также медик отметила, что ряд ингредиентов, используемых в косметике, всё же может высушить кожу. Речь идёт о парабенах, искусственных ароматизаторах и даже глицерине. Все эти компоненты не должны быть на первом месте в составе.

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