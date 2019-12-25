Врач-невролог перечислила распространённые симптомы рассеянного склероза

Медик уточнила, что рассеянный склероз является аутоимунным заболеванием центральной нервной системы, при котором иммунная система атакует головной мозг.

Рассеянный склероз можно распознать по первым признакам. Самые заметные из них перечислила врач-невролог Мария Шумилина в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Медик уточнила, что рассеянный склероз является аутоимунным заболеванием центральной нервной системы, при котором иммунная система атакует головной мозг. В головном и спинном мозге появляются очаги воспаления, или так называемые "склеротические бляшки". Вместе с этим нарушается миелиновая оболочка в нервах и проводимость импульса от мозга к другим частям тела.

По словам Шумилиной, одним из распространённых признаков наступления рассеянного склероза выступает нарушение зрения, которое сопровождается болью за глазным яблоком. Также этот недуг проявляется через нарушение чувствительности и эффектом, похожим на действие анестезии. При любой проблеме с движениями, например, парезе и нарушении координации, необходимо срочно обратиться к специалисту.

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Фото: Piter.TV