Врач-невролог перечислила распространённые симптомы рассеянного склероза

Рассеянный склероз можно распознать по первым признакам. Самые заметные из них перечислила врач-невролог Мария Шумилина в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Медик уточнила, что рассеянный склероз является аутоимунным заболеванием центральной нервной системы, при котором иммунная система атакует головной мозг. В головном и спинном мозге появляются очаги воспаления, или так называемые "склеротические бляшки". Вместе с этим нарушается миелиновая оболочка в нервах и проводимость импульса от мозга к другим частям тела.
По словам Шумилиной, одним из распространённых признаков наступления рассеянного склероза выступает нарушение зрения, которое сопровождается болью за глазным яблоком. Также этот недуг проявляется через нарушение чувствительности и эффектом, похожим на действие анестезии. При любой проблеме с движениями, например, парезе и нарушении координации, необходимо срочно обратиться к специалисту.
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Фото: Piter.TV
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