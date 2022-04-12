Эндокринолог рассказал о первых симптомах гипотиреоза

Для выявления патологии используется дифференциальная диагностика и гормональная терапия.

Одним из самых распространённых заболеваний щитовидной железы является гипотиреоз. О первых признаках этого недуга рассказал врач-эндокринолог Федор Радугин в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Медик напомнил, что щитовидная железа отвечает за обмен веществ и продуцирует гормоны, повышающие их обмен. Также они способствуют поддержанию температуры тела и важных процессов, связанных с пищеварением и сердечной мышцей. Радугин отметил, что болезни, связанные с щитовидной железой, можно условно поделить на функциональные и морфологические. Ко второй категории относятся кисты, доброкачественные и злокачественные новообразования. Гипотиреоз, или снижение функции щитовидной железы, является ярким представителем первой группы и относится к аутоимунным заболеваниям практически во всех встречающихся случаях.

Выраженными признаками гипотиреоза считают общая слабость, сонливость и сухость кожи. Для выявления патологии используется дифференциальная диагностика и гормональная терапия. В частности, требуется дать анализы на гормоны ТТГ и Т4.

По словам эндокринолога, при отсутствии должного внимания к проблеме и отказе от лечения гипотиреоза снижается общее качество жизни. Помимо слабости и нарушений сна эта болезнь может нарушить синтез определенных веществ, участвующих в обмене жидкости, которая скапливается различных областях сердца, лёгких и других структур, что в конечном итоге может привести к сердечной недостаточности.

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