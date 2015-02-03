Диетолог перечислила продукты, которые богаты кальцием больше, чем молоко

Специалист отметила, что кисломолочные продукты лучше подходят для усвоения кальция пожилым людям, чем молодым.

День борьбы с остеопорозом отмечают 20 октября: чтобы минимизировать риск переломов, необходимо употреблять продукты, богатые кальцием. Однако не все знают, что этот важный элемент таблицы Менделеева находится не только в молочных продуктах. О том, что ещё полезно употреблять для насыщения организма калцием, рассказала диетолог-нутрициолог Елена Желянина в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Специалист отметила, что кисломолочные продукты лучше подходят для усвоения кальция пожилым людям, чем молодым. В качестве альтернативы можно попробовать орехи (фундук, миндаль), семена, брокколи и бананы, содержащие большое количество макро- и микроэлементов, в том числе и большое количество кальция. Также Желянина обратила внимание на такой продукт, как кунжутное масло.

Кунжутное масло − источник более насыщенных жирных кислот, поэтому лучше отдавать предпочтение не маслу, а именно семенам. Также есть условные блокаторы: чай, кофе содержат танины − вещества, которые тормозят усвоение питательных веществ, в том числе кальция. Если мы хотим восполнить дефицит кальция или чтобы пища приносила не только вкусовое удовольствие, но и пользу, такие напитки надо стараться разносить с приемом пищи. Елена Желянина, диетолог-нутрициолог

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