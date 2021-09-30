Петербуржцам рассказали о погоде в городе в октябре

Горожане должны быть готовы к легким ночным заморозкам и "бодрящим" утрам.

Руководитель отдела долгосрочных прогнозов петербургского Гидрометцентра Наталья Мироничева рассказала о погоде в городе в октябре. По ее словам, в начале месяца при общей комфортной температуре +9…+14 градусов ожидаются легкие ночные заморозки, а также "бодрящие" утра. Об этом пишет 78.ru.

Похолодание и дожди с сильным ветром придут в Петербург во второй и третьей декаде октября. Средняя месячная температура воздуха будет на 1-2 градуса выше нормы. При этом осадков выпадет немного меньше нормы.

Мироничева также отметила, что самая высокая температура в октябре за последние 100 лет была зафиксирована 2 октября 1974 года. В этот день воздух в городе на Неве прогрелся до +20,9 градусов. Самым холодным стало 29 октября 1920 года, когда столбики термометров показали 12,9 градусов мороза.

Ранее спасатели нашли пару, которая заблудилась в лесу в Выборгском районе Ленобласти.

Фото: pixabay.com