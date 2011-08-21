Петербуржцам рассказали о ходе реставрации Спаса на Крови

По словам Сергея Макарова, "объект – сложный, и работы контролируют".

Председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга Сергей Макаров в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал о ходе реставрации домов на Невском проспекте и Спаса на Крови.

Сергей Макаров отметил, что на Дворцовой площади расположены два здания Министерства обороны, которые попадут в программу реставрации.

Мы на следующий год не выйдем на Невский с производственными работами. Мы запросили финансирование на проектирование. У нас в планах 13 объектов. На производственные работы выйдем в 2025 году. Сергей Макаров, председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга

Кроме того, чиновник сообщил, что на Спасе на Крови сейчас идут исследовательские работы. Строительные леса являются подготовкой к дальнейшей реставрации. По словам Сергея Макарова, "объект – сложный, и работы контролируют".

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Фото: телеканал "Санкт-Петербург"