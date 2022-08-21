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Петербуржцам рассказали, на что обращать внимание в маникюрном кабинете
Сегодня, 9:57
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Петербуржцам рассказали, на что обращать внимание в маникюрном кабинете

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Мастерам необходимо заниматься ежедневной тщательной уборкой помещения, регулярно обрабатывать инструменты и аксессуары и выполнять правила гигиены.

Сегодня, 29 июля, в региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, на что обращать внимание при посещении салонов красоты и маникюрного кабинета.

Мастерам необходимо заниматься ежедневной тщательной уборкой помещения, регулярно обрабатывать инструменты и аксессуары и выполнять правила гигиены.

Кроме того, важно смотреть на уровень чистоты и состояние инструментов перед оказанием услуги – они должны подвергаться дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации. Инструменты из крафт-пакетов мастеру необходимо извлекать в присутствии клиента, а использование перчаток предотвращает заражение инфекциями.

Главными требованиями к сотрудникам маникюрного кабинета являются наличие санитарной книжки, регулярное посещение медицинских осмотров, соблюдение норм личной гигиены и выполнение всех санитарно-гигиенических правил обслуживания.

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Фото: Pxhere

Теги: мастер маникюра, санитарные нормы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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