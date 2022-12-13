Петербуржцам рассказали, можно ли есть зимние грибы

При этом зимой есть ядовитые грибы, которые также могут хорошо переносить низкие температуры – например, галерина.

Петербуржцам рассказали о "подснежных" грибах и о том, съедобны ли они. Об этом 24 января рассказала кандидат биологических наук Людмила Калинина телеканалу "Санкт-Петербург".

Такие грибы – привычное дело для теплой зимы, которой предшествовала осень без сильных заморозков. Подобные грибы отличаются способностью хорошо переносить низкие температуры. По словам Калининой, зимние грибы съедобны. Добавим, что перед наступлением холодов могут успеть вырасти лисички – в мороз они расти не будут, но могут выстоять в "замершем" виде.

Отметим, что зимой есть ядовитые грибы, которые также могут хорошо переносить низкие температуры – например, галерина.

Ранее в Ленобласти в январе выросли вёшенки оранжевые. Это гриб несъедобный, но и не ядовитый, он испускает гнилостный запах.

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