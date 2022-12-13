В Ленобласти в январе выросли вёшенки оранжевые

Данный гриб несъедобный (но не ядовитый) и испускает гнилостный запах.

Биолог Павел Глазков в январе нашёл в лесу Всеволожского района Ленобласти вёшенки оранжевые. Об этом он рассказал в своём блоге "Каждой твари по паре".

И хотя в лесу снега ещё предостаточно, оттепель добралась и сюда – на открытых местах просматриваются проталины. Знакомые грибники в последние дни находили зимние опята, а мне повезло обнаружить вот такого красавца!

Знакомьтесь: это Вёшенка оранжевая. Павел Глазков, биолог

Это осенний гриб, который иногда сохраняет свою оранжевую окраску до ранней весны. При этом, данный гриб несъедобный (но не ядовитый) и испускает гнилостный запах.

Как уточнил биолог, есть гурманы-грибники, которые пробовали на вкус вёшенки оранжевые.

Дегустаторы описывали, что после жарки гриб имел сильный гнилостный запах, и к тому же при разжевывании хорошо ощущалась деревянно-волокнистая структура рыжего красавца. Павел Глазков, биолог

Биолог рекомендовал не собирать данные грибы, а только любоваться ими в зимнем лесу.

Ранее в Петербурге заметили первые подснежники.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков