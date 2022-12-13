В Ленобласти в январе выросли вёшенки оранжевые

Биолог Павел Глазков в январе нашёл в лесу Всеволожского района Ленобласти вёшенки оранжевые. Об этом он рассказал в своём блоге "Каждой твари по паре".
И хотя в лесу снега ещё предостаточно, оттепель добралась и сюда – на открытых местах просматриваются проталины. Знакомые грибники в последние дни находили зимние опята, а мне повезло обнаружить вот такого красавца!
Знакомьтесь: это Вёшенка оранжевая.
Павел Глазков, биолог
Это осенний гриб, который иногда сохраняет свою оранжевую окраску до ранней весны. При этом, данный гриб несъедобный (но не ядовитый) и испускает гнилостный запах.
Как уточнил биолог, есть гурманы-грибники, которые пробовали на вкус вёшенки оранжевые.
Дегустаторы описывали, что после жарки гриб имел сильный гнилостный запах, и к тому же при разжевывании хорошо ощущалась деревянно-волокнистая структура рыжего красавца.
Павел Глазков, биолог
Биолог рекомендовал не собирать данные грибы, а только любоваться ими в зимнем лесу.
Ранее в Петербурге заметили первые подснежники.
Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков
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