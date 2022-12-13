В Петербурге пробились первые подснежники

Аномально теплая погода в городе "пробудила" многие растения.

В середине января 2023 года Северная столица столкнулась с аномально тёплой погодой. На необычные условия отреагировали многие растения. Так, фотограф Антон Кубышкин разместил в соцсетях недавние фотографии пробившихся из-под снега подснежников.

Несвоевременно "пробудившиеся" цветы фотограф заметил в Приморском районе Петербурга. Также Кубышкин подчеркнул, что на тепло отреагировали и другие представители флоры:

Крокусы, подснежники и молодило почувствовали весну в январе. А на калине уже бутоны нераскрывшихся цветов. Антон Кубышкин, фотограф

Ранее мы сообщили о том, что Петербург 19 января останется под влиянием циклонического вихря.

Фото: ВКонтакте / Макро клуб СПб (Антон Кубышкин)