В регионе ожидается облачная и ветреная погода, пройдут дожди с мокрым снегом, вечером переходящие в снег.

Петербург 19 января останется под влиянием циклонического вихря, центр которого окажется всего в 300 км севернее. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В регионе ожидается облачная и ветреная погода, пройдут дожди с мокрым снегом, вечером переходящие в снег. Температура воздуха в Петербурге +2…+4 градуса, по Ленобласти 0…+5 градусов. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, 6-11 м/с, с порывами до 12-17 м/с.

Атмосферное давление в начале дня немного понизится, затем будет активно расти и к вечеру составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

В ночь на пятницу местами ожидаются снег, гололедица, ближе к утру температура воздуха станет слабо отрицательной.

Фото: Piter.tv