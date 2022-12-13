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Петербург 19 января останется под влиянием циклонического вихря
Сегодня, 8:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербург 19 января останется под влиянием циклонического вихря

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В регионе ожидается облачная и ветреная погода, пройдут дожди с мокрым снегом, вечером переходящие в снег.

Петербург 19 января останется под влиянием циклонического вихря, центр которого окажется всего в 300 км севернее. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В регионе ожидается облачная и ветреная погода, пройдут дожди с мокрым снегом, вечером переходящие в снег. Температура воздуха в Петербурге +2…+4 градуса, по Ленобласти 0…+5 градусов. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, 6-11 м/с, с порывами до 12-17 м/с.

Атмосферное давление в начале дня немного понизится, затем будет активно расти и к вечеру составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

В ночь на пятницу местами ожидаются снег, гололедица, ближе к утру температура воздуха станет слабо отрицательной.

Фото: Piter.tv

Теги: погода, январь
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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