в Ленинградской области 19 января будет ветрено и дождливо

Утром и днем местами порывы 15-17 м/с.

В четверг, 19 января, в Ленинградской области будет облачная погода, следует из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Также пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью на западе местами сильные. Ветер ночью восточный, юго-восточный на западе 5-10 м/с, на востоке 7-12 м/с, днем южный, юго-западный, переходящий к западному 8-13 м/с, утром и днем местами порывы 15-17 м/с. В Петербурге объявили "жёлтый" уровень опасности из-за сильного ветра.

Температура воздуха ночью 0...+3 градуса, днём +1...+6 градусов. Атмосферное давление будет понижаться. Ночью на дорогах местами гололедица.

Фото: pxhere.com; МЧС