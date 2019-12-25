Пострадавшие от нападения клещей петербуржцы смогут обращаться за помощью в Боткина

Клещей на анализ будут принимать по рабочим дням недели с 9:00 до 16:00.

Во вторник, 28 апреля, стало известно о том, что пострадавших от укуса клещей петербуржцев будут принимать в клинике им. Боткина. Об этом сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению.

Отмечается, что принимать клещей будут по рабочим дням с 10 утра до 16:00 дня. Горожанам следует отдать насекомых в дневной стационар на Миргородской, 3.

Отмечается, что по выходным и праздничным дням помощь будут оказывать круглосуточно.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за 2 недели умерли более 180 пациентов с ОРВИ и пневмониями.

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