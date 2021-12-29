Петербуржцам рассказали, куда деть рождественскую елку

В Петербурге проводят акцию "Елки в щепки". Любой может сдать деревья на переработку.

Петербуржцам предлагают принять участие в экологической акции "Елки в щепки", цель которой - использование елок в качестве вторичного сырья. Об этом сообщили на канале "Санкт-Петербург" в субботу, 15 января.

Любой может сдать праздничную елку на переработку. Из деревьев сделают щепу, которая будет использоваться вместо подстила в приютах для животных.

По словам заместителя главы администрации Колпинского района, акция пользуется популярностью у жителей. Горожан пытаются убедить в необходимости раздельного сбора отходов, который поможет сделать "мусор" полезным.

Ранее на Piter.tv сообщили, что серые куропатки поселились около Ладожского вокзала.

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