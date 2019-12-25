Петербуржцам рассказали, когда ждать похолодания в Северной столице

Так, в понедельник, 12 июля, жаркая погода сохранится в Петербурге. Ожидается, что воздух прогреется от +29 до +33 градусов без осадков.

В воскресенье, 11 июля, стало известно, что на следующей неделе возможны кратковременные дожди ливневого характера и грозы. Об этом рассказал метеоролог Юрий Куткевич "Невским новостям".

Так, в понедельник, 12 июля, жаркая погода сохранится в Петербурге. Ожидается, что воздух прогреется от +29 до +33 градусов без осадков. В выходные дни пройдут дожди, а температура немного понизится до +27...+25 градусов. Отмечается, что атмосферное давление будет в пределах нормы, ветер слабый.

Ранее Piter.tv писал, что в Петербурге поставили седьмой жаркий рекорд за лето.

Фото: Piter.tv