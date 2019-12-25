  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцам рассказали, когда ждать похолодания в Северной столице
Сегодня, 19:44
300
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам рассказали, когда ждать похолодания в Северной столице

0 0

Так, в понедельник, 12 июля, жаркая погода сохранится в Петербурге. Ожидается, что воздух прогреется от +29 до +33 градусов без осадков.

В воскресенье, 11 июля, стало известно, что на следующей неделе возможны кратковременные дожди ливневого характера и грозы. Об этом рассказал метеоролог Юрий Куткевич "Невским новостям".

Так, в понедельник, 12 июля, жаркая погода сохранится в Петербурге. Ожидается, что воздух прогреется от +29 до +33 градусов без осадков. В выходные дни пройдут дожди, а температура немного понизится до  +27...+25 градусов. Отмечается, что атмосферное давление будет в пределах нормы, ветер слабый.

Ранее Piter.tv писал, что в Петербурге поставили седьмой жаркий рекорд за лето.

Фото: Piter.tv

Теги: аномальная жара, погода
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии