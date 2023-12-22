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Петербуржцам рассказали, когда выгодно брать отпуск в 2024 году
Сегодня, 14:48
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Петербуржцам рассказали, когда выгодно брать отпуск в 2024 году

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Специалисты по поиску работы рекомендуют отдыхать в июле, августе и октябре.

Жителям Северной столицы рассказали, когда лучше всего уходить в отпуск в этом году. Советами поделились специалисты сервиса "Авито". 

Чтобы не потерять в деньгах, отпуск нужно брать в июле, августе и октябре. Дело в том, что для отдыха лучше всего рассматривать месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. Тогда отпускные будут большими.

Не стоит планировать отдых в феврале, марте, мае и июне. Чем меньше рабочих дней в месяце, тем меньше будет доход.

Ранее мы писали, что пособие по уходу за ребенком выплачивают более 1,6 тыс. отцам в Петербурге и Ленобласти. Мужчинам выплачивается пособие в размере 40% от среднего заработка. Минимальный размер пособия составляет 8600 рублей в месяц, а максимальный – 33 200 рублей в месяц. Подробнее о льготе можно узнать здесь.

Фото: Pxhere

Теги: лето, отдых, отпуск
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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