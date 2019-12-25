Петербуржцам рассказали, как защитить себя от жары в офисе

Для профилактики обезвоживания организма необходимо соблюдать питьевой режим.

Специалисты петербургского управления Роспотребнадзора рассказали, как вести себя в жару, если вы работаете в офисе. В первую очередь для профилактики обезвоживания организма необходимо соблюдать питьевой режим. Для утоления жажды лучше пить воду, чай, минералку, кисломолочные напитки или соки.

Пить воду следует часто и понемногу. При температуре воздуха от 30 градусов нужно выпивать не менее 0,5 литров воды в час или одну чашку каждые 20 минут. По возможности рекомендуется есть как можно больше овощей и фруктов.

В случае если температура в офисе приблизилась к отметке 28,5 градусов, продолжительность рабочего дня необходимо сократить на час. При повышении температуры до 29 градусов – на два часа, до 30,5 – на четыре. Если в помещении зафиксировано более 32,5 градусов, работу лучше перенести на утро или вечер. Эксперты также советуют делать короткие перерывы и умываться прохладной водой.

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