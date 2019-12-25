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Петербуржцам рассказали, как выбирать защитные средства от комаров
Сегодня, 11:40
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fvbykov

Петербуржцам рассказали, как выбирать защитные средства от комаров

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Управление Роспотребнадзора по Петербургу дало рекомендации гражданам по выбору и применению репеллентов.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали петербуржцам о необходимости применения репеллентных защитных средств от насекомых, также поделились советами по их выбору на официальном сайте управления ведомства по Петербургу 13 июня. 

Репелленты – вещества, которые своим запахом отпугивают насекомых, клещей, комаров, мошек и москитов. Формы репеллентных средств разнообразны. Некоторые из них можно наносить исключительно на кожу (кремы, лосьоны, гели, салфетки, эмульсии), а часть средств (спреи и аэрозоли)  и на кожу, и на одежду. Стоит отметить, что длительность средств, нанесенных на одежду, значительно дольше, достигая нескольких суток. 

В Роспотребнадзоре указали, что лучше всего часто использовать синтетические защитные средства. Однако существуют репеллентные средства, основанные на натуральных веществах растительного происхождения. К ним относятся эфирные масла (гвоздики эвкалипта, цитронеллы и другие). 

Роспотребнадзор пояснил, что необходимо знать для правильного выбора защитных средств. Стоит обращать внимание на свидетельство о государственной регистрации, которое должно иметься на этикетке каждого репеллентного средства. Именно на свидетельстве имеется информация о назначении средства, способе применения и мерах предосторожности при применении, изготовителе и не только. 

Специалисты ведомства уточнили, что длительность эффекта защитных средств зависит от многих факторов: свойства средств, индивидуальные особенности человека, агрессивность насекомого и другие. Защитные средства лучше выбирать, исходя из своей потребности и описания репеллента на этикетке. 

Ранее мы сообщали о том, что  Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов. На рынках должны быть оборудованы навесы, которые защитят продукцию от попадания осадков или от прямых лучей солнца.

Фото: Piter.tv

Теги: защитные средства, комары, петербург, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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