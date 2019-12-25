Петербуржцам рассказали, как выбирать защитные средства от комаров

Управление Роспотребнадзора по Петербургу дало рекомендации гражданам по выбору и применению репеллентов.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали петербуржцам о необходимости применения репеллентных защитных средств от насекомых, также поделились советами по их выбору на официальном сайте управления ведомства по Петербургу 13 июня.

Репелленты – вещества, которые своим запахом отпугивают насекомых, клещей, комаров, мошек и москитов. Формы репеллентных средств разнообразны. Некоторые из них можно наносить исключительно на кожу (кремы, лосьоны, гели, салфетки, эмульсии), а часть средств (спреи и аэрозоли) и на кожу, и на одежду. Стоит отметить, что длительность средств, нанесенных на одежду, значительно дольше, достигая нескольких суток.

В Роспотребнадзоре указали, что лучше всего часто использовать синтетические защитные средства. Однако существуют репеллентные средства, основанные на натуральных веществах растительного происхождения. К ним относятся эфирные масла (гвоздики эвкалипта, цитронеллы и другие).

Роспотребнадзор пояснил, что необходимо знать для правильного выбора защитных средств. Стоит обращать внимание на свидетельство о государственной регистрации, которое должно иметься на этикетке каждого репеллентного средства. Именно на свидетельстве имеется информация о назначении средства, способе применения и мерах предосторожности при применении, изготовителе и не только.

Специалисты ведомства уточнили, что длительность эффекта защитных средств зависит от многих факторов: свойства средств, индивидуальные особенности человека, агрессивность насекомого и другие. Защитные средства лучше выбирать, исходя из своей потребности и описания репеллента на этикетке.

Ранее мы сообщали о том, что Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов. На рынках должны быть оборудованы навесы, которые защитят продукцию от попадания осадков или от прямых лучей солнца.

Фото: Piter.tv