Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов

На рынках должны быть оборудованы навесы, которые защитят продукцию от пападания осадков или от прямых лучей солнца.

Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для продуктовых магазинов и рынков. Они опубликованы на сайте проектов нормативных актов и будут действовать до 1 января 2031 года.

Сообщается, что цель новых правил — предотвращение возникновения и распространения инфекций, а также отравлений продукцией, которая реализуется в данных точках.

Например, рыбные магазины не смогут работать в жилых домах, административных зданиях или пристройках к ним. Также к магазинам и рынкам будут предъяляться те же требования по уровню шума, что и к жилым домам.

Также сотрудники не смогут взвешивать товар на весах без упаковки, продавать упавшую на пол продукцию, а также продавать товары без упаковки от производителя.

На рынках должны быть оборудованы навесы, которые защитят продукцию от пападания осадков или от прямых лучей солнца.

Ранее Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе.

Видео: government.ru