Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов

Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для продуктовых магазинов и рынков. Они опубликованы на сайте проектов нормативных актов и будут действовать до 1 января 2031 года.
Сообщается, что цель новых правил — предотвращение возникновения и распространения инфекций, а также отравлений продукцией, которая реализуется в данных точках.
Например, рыбные магазины не смогут работать в жилых домах, административных зданиях или пристройках к ним. Также к магазинам и рынкам будут предъяляться те же требования по уровню шума, что и к жилым домам.
Также сотрудники не смогут взвешивать товар на весах без упаковки, продавать упавшую на пол продукцию, а также продавать товары без упаковки от производителя.
На рынках должны быть оборудованы навесы, которые защитят продукцию от пападания осадков или от прямых лучей солнца.
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Видео: government.ru
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