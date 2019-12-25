Петербуржцам рассказали, как уберечь школьников от вирусов

В Управлении Роспотребнадзора по Петербургу перечислили десять шагов, соблюдение которых позволит уберечь школьников от вирусов в начале учебного года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В портфеле школьника обязательно должны быть антисептические салфетки, которыми ребенок сможет пользоваться после прихода в школу и по мере необходимости. Этими же салфетками нужно протирать рабочее место перед уроками.
Родителям советуют внимательно относиться к одежде, в которой ребенок ходит. Нельзя допускать перегрева или, напротив, переохлаждения. В школе нужно ходить в сменной обуви.
Уроки у каждого класса будут проходить в одном кабинете. На перемене ученикам советуют делать гимнастику для глаз, упражнения для шеи и спины. По школе дети должны передвигаться организованной группой, за исключением посещения медика или туалета. При чихании дети должны закрывать нос и рот салфеткой или локтем.
Напоследок в Роспотребнадзоре родителям школьников посоветовали наладить правильное питание и напоминать детям о необходимости регулярно мыть руки.
Родители возмущены организацией учебного процесса в Петербурге.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все