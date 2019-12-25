Петербуржцам рассказали, как уберечь школьников от вирусов

Особое внимание нужно уделить тому, в чем ребенок ходит и что ест.

В Управлении Роспотребнадзора по Петербургу перечислили десять шагов, соблюдение которых позволит уберечь школьников от вирусов в начале учебного года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В портфеле школьника обязательно должны быть антисептические салфетки, которыми ребенок сможет пользоваться после прихода в школу и по мере необходимости. Этими же салфетками нужно протирать рабочее место перед уроками.

Родителям советуют внимательно относиться к одежде, в которой ребенок ходит. Нельзя допускать перегрева или, напротив, переохлаждения. В школе нужно ходить в сменной обуви.

Уроки у каждого класса будут проходить в одном кабинете. На перемене ученикам советуют делать гимнастику для глаз, упражнения для шеи и спины. По школе дети должны передвигаться организованной группой, за исключением посещения медика или туалета. При чихании дети должны закрывать нос и рот салфеткой или локтем.

Напоследок в Роспотребнадзоре родителям школьников посоветовали наладить правильное питание и напоминать детям о необходимости регулярно мыть руки.

Родители возмущены организацией учебного процесса в Петербурге.

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