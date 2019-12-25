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Петербуржцам рассказали, как себя вести при встрече с летучей мышью
Сегодня, 16:46
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Петербуржцам рассказали, как себя вести при встрече с летучей мышью

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У них нет гнёзд, поэтому они селятся в расщелинах коры или повреждённых деревьях, а также могут облюбовать чердаки, заброшенные здания, балконы и даже залететь в многоэтажку в поисках убежища.

Если летучая мышь оказалась в доме, то животное нельзя пугать, брать на руки или кормить. Необходимо надеть плотные перчатки, накрыть животное полотенцем, затем посадить в коробку и выпустить на улицу. Об этом 24 августа рассказали в пресс-службе Росприроднадзора по СЗФО.

Летучая мышь может быть переносчиком различных заболеваний. При укусе необходимо обработать рану антисептиком и обратиться к врачу. В теплое время года эти животные наиболее активны. У них нет гнёзд, поэтому они селятся в расщелинах коры или повреждённых деревьях, а также могут облюбовать чердаки, заброшенные здания, балконы и даже залететь в многоэтажку в поисках убежища.

Добавим, что в Петербурге встречается минимум 7 видов летучих мышей.

Фото: phxere
 

Теги: летучая мышь, укусы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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