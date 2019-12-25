Петербуржцам рассказали, как себя вести при встрече с летучей мышью

У них нет гнёзд, поэтому они селятся в расщелинах коры или повреждённых деревьях, а также могут облюбовать чердаки, заброшенные здания, балконы и даже залететь в многоэтажку в поисках убежища.

Если летучая мышь оказалась в доме, то животное нельзя пугать, брать на руки или кормить. Необходимо надеть плотные перчатки, накрыть животное полотенцем, затем посадить в коробку и выпустить на улицу. Об этом 24 августа рассказали в пресс-службе Росприроднадзора по СЗФО.

Летучая мышь может быть переносчиком различных заболеваний. При укусе необходимо обработать рану антисептиком и обратиться к врачу. В теплое время года эти животные наиболее активны. У них нет гнёзд, поэтому они селятся в расщелинах коры или повреждённых деревьях, а также могут облюбовать чердаки, заброшенные здания, балконы и даже залететь в многоэтажку в поисках убежища.

Добавим, что в Петербурге встречается минимум 7 видов летучих мышей.

Фото: phxere

