Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, как проводить дезинфекцию дома

Салфетки и тряпки после уборки следует тщательно промыть в моющем средстве.

Во вторник, 31 марта, стало известно о том, как петербуржцам проводить дезинфекцию дома. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по городу.

По словам специалистов, для своей же безопасности людям на самоизоляции стоит не менее двух раз в день проводить влажную уборку. Отмечается, что начинать уборку стоит с жилых комнат. При этом все салфетки и тряпки после уборки стоит тщательно промыть. Однако эксперты советуют использовать одноразовые.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что горожанам необходимо протирать дезинфицирующим раствором дверные ручки, краны, столы и спинки стульев.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге почти все дома: уровень самоизоляции составил 3,6 балла.

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