Петербуржцам дали советы по выбору качественного хлеба

Покупать хлебобулочные изделия можно только в проверенных местах.

Сотрудники петербургского управления Роспотребнадзора поделились советами по выбору хлебобулочных изделий. В ведомстве напомнили, что хлеб содержит много полезных веществ. За счет него человек почти наполовину удовлетворяет дневную потребность в углеводах, на треть – в белках растительного происхождения. Хлеб из пшеничной обойной или ржаной муки богат витаминами группы В.

Качество хлеба напрямую зависит от его рецептуры, условий хранения и выполнения технологического регламента. Влажность, повышенная кислотность и пониженная пористость могут ухудшить показатели и повлиять на перевариваемость и степень усвояемости полезных веществ.

Покупать хлебобулочные изделия можно только в проверенных местах. При выборе хлеба стоит внимательно читать этикетку на упаковке. Необходимо проверить информацию о производителе, дату изготовления, срок годности, состав и условия хранения.

Специалисты посоветовали покупать только обогащенные витаминами и минералами хлебобулочные изделия. В их состав входит ржаная мука, отруби и мука грубого помола.

Если хлеб лежит в поврежденной упаковке или в грязной таре, его покупать не стоит.

Ранее Роспотребнадзор проверил качество питьевой воды и уровень радиации в Петербурге.

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