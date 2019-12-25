Петербуржцам рассказали, как выбрать хлеб и сладкую выпечку

Хлебобулочную продукцию следует покупать в специально оборудованных точках, где созданы правильные условия для хранения и продажи.

В Управлении Роспотребнадзора по Петербургу рассказали, на что обратить внимание при покупке хлеба и сладкой выпечки. По словам специалистов ведомства, покупать такую продукцию нужно в специально оборудованных торговых точках, где созданы правильные условия для хранения и продажи.

Хлеб должен быть правильной формы, без вмятин и трещин. Мякиш – без комков, эластичный и пористый. Мучные изделия не должны рассыпаться. Если в упаковке есть ломаные пряники или печенье, от такой покупки лучше отказаться.

Рекомендуется всегда изучать упаковку хлебобулочного изделия, уделив особое внимание составу и дате изготовления. Нельзя есть хлеб, на котором появилось хотя бы немного плесени. Торты и пирожные с истекшим сроком годности также не пригодны для питания.

Срок хранения хлебобулочных и кондитерских изделий указан на упаковке. Не стоит покупать хлеб про запас. Он должен быть всегда свежим, а дома храниться в воздухопроницаемой хлебнице.

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