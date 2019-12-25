Петербуржцам рассказали, как будут работать театры и музеи в локдаун

В учреждения можно будет попасть только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании (за последние полгода).

Во время нерабочей недели, с 30 октября по 7 ноября, в Петербурге музеи и театры продолжат работать. Об этом 27 октября в ходе онлайн-трансляции на странице ВКонтакте напомнил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Музеи будут работать режиме выходного дня. В них можно будет попасть только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании (за последние полгода) и заранее купленного билета. В самих музеях будут работать только сотрудники, обслуживающие гостей. Научные работники уходят на каникулы.

В театры можно будет попасть тоже только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании (за последние полгода).

В городе пройдут театральные мероприятия, на которые были заранее куплены билеты. Большего мы открыть, к сожалению, не можем. Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Ранее Piteer.TV подробно рассказывал, что будет закрыто и открыто на нерабочей неделе в Петербурге.

Фото: Piter.TV