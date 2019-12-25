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Петербуржцам рассказали, где на этой неделе следят за превышением скорости
Сегодня, 14:01
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Петербуржцам рассказали, где на этой неделе следят за превышением скорости

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Вся информация о зафиксированных нарушениях и проезжающем автотранспорте с комплексов фиксации передаётся в ЦАФАП.

Комитет по информатизации и связи Петербурга опубликовал список адресов передвижных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения на этой неделе, с 23 по 29 августа. 

Комплексы фиксируют превышение скорости на аварийно-опасных участках по всему городу. С адресами всех комплексов фиксации нарушений ПДД можно ознакомиться на сайте Городского мониторингового центра.

Ранее в комитете рассказали, что в местах установки новых комплексов контроля скорости стало меньше нарушений. За июль комплексы зафиксировали более 1,22 млн нарушений.

Фото: pexels.com

Теги: пдд, передвижные комплексы фиксации нарушений
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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