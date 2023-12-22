Петербуржцам рассказали, чем уникальна подводная лодка "Кронштадт"

Напомним, сегодня на "Адмиралтейских верфях" на подлодке "Кронштадт" состоялась церемония поднятия флага – субмарина вошла в Военно-Морской флот (ВМФ) России.

Жителям Петербурга рассказали, чем уникальна первая серийная дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) проекта 677 "Кронштадт". Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 31 января.

Напомним, сегодня на "Адмиралтейских верфях" на подлодке "Кронштадт" состоялась церемония поднятия флага – субмарина вошла в Военно-Морской флот (ВМФ) России. Ее спроектировали в ЦКБ морской техники "Рубин". Основной задачей "Кронштадта" стала защита военно-морских баз, побережья и коммуникаций.

Поднятие флага на подводной лодке "Кронштадт" говорит о том, что колоссальная работа, которую сделали на предприятии ЦКБ "Рубин" наши уважаемые контрагенты, привела нас к успеху с учетом наших знаний тех проблем, которые были на самом первом корабле этого проекта. Существует много скептиков, которые сомневаются в этом корабле, тем не менее все проведена серьезная работа над ошибками – больше, чем 200 морских суток испытаний показали, что корабль состоялся. Андрей Быстров, ВРИО генерального директора предприятия "Адмиралтейские верфи"

Субмарину модернизировали с учетом результатов эксплуатации головного корабля проекта – подлодки "Санкт-Петербург". В частности, улучшены система управления корабельными техническими средствами, навигационный комплекс и система электродвижения.

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Фото: телеканал "Санкт-Петербург"