Петербуржцы поучаствуют в разработке современной системы общественного транспорта

Для этого в открытый доступ выложили карту со всеми маршрутами.

Петербуржцам предложили поучаствовать в изменении маршрутной сети общественного транспорта. Для ознакомления с каждым маршрутом в интернет загрузили специальную карту. Файл весом 20 Мб можно свободно скачать с официального сайта СПб ГКУ "Организатор перевозок". Об этом сообщила пресс-служба организации.

Чтобы посмотреть маршрут, необходимо скачать файл с картой, где каждый маршрут прорисован отдельным слоем. Добавляя или исключая слои, вы можете посмотреть трассу одного или нескольких маршрутов. Пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок"

Свои предложения горожане могут присылать на электронную почту СПб ГКУ "Организатор перевозок". С их учетом в Петербурге планируют наладить современную систему обслуживания пассажиров. Ее ключевыми особенностями станут укороченные интервалы и более точное расписание, а также улучшенное информирование о подъезжающем транспорте.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге началось голосование за единый цвет общественного транспорта.

Фото: пресс-центр администрации Петербурга