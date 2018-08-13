Три оттенка синего: в Петербурге началось голосование за единый цвет общественного транспорта

На выбор предложили цвет городских рек и каналов, позитивный яркий цвет морской волны и цвет футбольного клуба "Зенит".

В Петербурге началось интернет-голосование за цвет общественного транспорта. На выбор предложили три варианта из оттенков синего. Свой выбор ГКУ "Организатор перевозок" предложило сделать на своем официальном сайте.

Первый вариант повторяет тона городских рек и каналов, сейчас его используют в цветах современных автономных троллейбусах. Второй – позитивный яркий цвет морской волны, который хорошо заметен в потоке транспорта. А третий – яркий лазурный цвет футбольного клуба "Зенит".

По задумке, новый цвет должен вписать транспорт в архитектуру Петербурга, как это делают красные автобусы в Лондоне и желтые вагоны в метро Берлина. Таким образом для города создадут гармоничный и уникальный образ. Также единый цвет позволит визуально выделить общественный транспорт среди других автомобилей, что положительно скажется на безопасности и удобстве пассажиров.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что двое фотографов украли у туриста из Китая кошелек на Петроградской набережной.

Фото: пресс-центр администрации Петербурга; СПб ГКУ "Организатор перевозок"