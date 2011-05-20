Четыре трамвая временно изменили маршруты следования из-за аварии на Коллонтай

Ограничения связаны с закрытием участка на пересечении улицы Коллонтай и Товарищеского проспекта

Временно изменены маршруты движения трамваев № А, 10, 27 и 65 в связи с закрытием участка на пересечении улицы Коллонтай и Товарищеского проспекта, сообщает ГКУ "Организатор перевозок".

Теперь движение организовано следующим образом:

− Трамвай маршрута № А следует от конечной остановки "река Оккервиль" по улице Дыбенко и Дальневосточному проспекту, далее возвращается по улице Коллонтай и проспекту Солидарности обратно до остановки "река Оккервиль".

− Маршрут № 10 направляется от конечной остановки "проспект Солидарности" по улице Дыбенко и Дальневосточному проспекту, затем продолжает путь по своему стандартному маршруту до конечной точки "улица Передовиков".

− Номер 27 идет от конечной остановки "река Оккервиль" по улице Дыбенко до Дальневосточного проспекта, после чего едет по обычной схеме до конечной станции "станция метро Рыбацкое".

− Для маршрута № 65 предусмотрены те же изменения: он отправляется от конечной остановки "река Оккервиль", проезжает улицу Дыбенко и Дальневосточный проспект, затем двигается обычным маршрутом до конечной остановки "Невский завод".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)