В Петербурге изменятся три троллейбусных маршрута в связи с перекрытием проезда на улице Зины Портновой

Пассажиров просят учитывать данные изменения при планировании поездок.

В связи с перекрытием проезда на улице Зины Портновой у дома 34 введены временные маршруты для троллейбусов № 20, 29 и 44, сообщает СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Троллейбус № 20 будет следовать от конечной остановки "Авангардная улица" по проспекту Маршала Жукова, улице Зенитчиков и проспекту Стачек до остановки "площадь Стачек".

Троллейбус № 29 проследует от станции "ж/д Сортировочная" только до площади Конституции.

Троллейбус № 44 от конечной остановки "Авангардная улица" пойдет по проспекту Маршала Жукова, Ленинскому проспекту, Новоизмайловскому проспекту и Благодатной улице до станции метро "Московские ворота".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)