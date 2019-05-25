С 31 марта в маршрут трамвая № 3 внесут изменения

Причиной станет ремонт путей на Суворовской площади.

С 31 марта трамвайный маршрут № 3 изменит свой путь следования из-за ремонта путей на Суворовской площади. Об этом сообщили в ГКУ "Организатор перевозок".

Временная схема движения будет выглядеть следующим образом: трамваи проследуют от конечной остановки "Пл. Репина" по улицам Садовая, Инженерная, Белинского, Литейному проспекту, через Литейный мост, далее по улице Академика Лебедева, Лесному проспекту, Гренадерской улице, Большому Сампсониевскому проспекту и улице Смолячкова. В обратном направлении движение будет осуществляться по Лесному проспекту до конечной остановки "Метро "Выборгская"".

Ремонтные работы планируется завершить к 21 мая.

Ранее мы сообщили о том, что трассу движения автобуса №29 скорректируют 28 и 31 марта.

