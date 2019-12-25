Трассу движения автобуса №29 скорректируют 28 и 31 марта

28 и 31 марта в Санкт-Петербурге изменится маршрут движения автобуса №29. Как сообщили в СПб ГКУ "Организатор перевозок", это связано с временным перекрытием участка Рюхиной улицы.

Даты и время ограничений:

28 марта — с 16:00 до 23:30

31 марта — с 17:00 до 23:59

На время перекрытия автобус №29 будет следовать по измененному маршруту: от станции метро "Крестовский остров" по Морскому проспекту, Гребной улице и набережной Мартынова.

Фото: пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок"