Петербуржцам предложили сдать тыквы на благотворительность

Целые плоды передадут в "Добродомик", который проводит бесплатные обеды для пенсионеров.

После празднования Хэллоуина петербуржцам предложили отдать тыквы в благотворительные магазины "Спасибо". Их передадут нескольким петербургским организациям.

Так, одна из них - центр реабилитации диких животных "Сирин". В него отправятся вырезанные тыквы. Целые плоды передадут в "Добродомик", который проводит бесплатные обеды для пенсионеров. Отметим, что каждый будний день их кафе посещает около 300 человек. Вегетарианское заведение "Зеленое бистро" также примут тыквы в дар. В кафе "огурцы" также будут отправлены яркие плоды.

В понедельник, 1 ноября, с 11:00 до 21:00 тыквы буду принимать в магазине "Спасибо!" на Звенигородской улице, 6.

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Фото: pixabay.com