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В петербургском супермаркете хэллоуинские тыквы оскорбили религиозные чувства покупательницы

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Покупательница потребовала демонтировать стенд, иначе грозилась написать заявление в прокуратуру.

В Петербурге посетительница одного из супермаркетов испугалась украшений к Хэллоуину и потребовала демонтировать стеллаж с тыквами, потому что они оскорбляют её религиозные чувства. Видео опубликовано в социальных сетях.

Женщина пришла в супермаркет на проспекте Ветеранов, увидела стенд с тыквами и заявила, что он "посвящен сатанистским культам" и "пугает её детей". Покупательница вызвала на разговор администратора и сказала, что магазин нарушает статью 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих). 

Покупательница потребовала демонтировать стенд, иначе грозилась написать заявление в прокуратуру.

Видео: ВКонтакте / Черный список Питер | Санкт-Петербург

Теги: тыквы, хеллоуин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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