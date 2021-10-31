В петербургском супермаркете хэллоуинские тыквы оскорбили религиозные чувства покупательницы

Покупательница потребовала демонтировать стенд, иначе грозилась написать заявление в прокуратуру.

В Петербурге посетительница одного из супермаркетов испугалась украшений к Хэллоуину и потребовала демонтировать стеллаж с тыквами, потому что они оскорбляют её религиозные чувства. Видео опубликовано в социальных сетях.

Женщина пришла в супермаркет на проспекте Ветеранов, увидела стенд с тыквами и заявила, что он "посвящен сатанистским культам" и "пугает её детей". Покупательница вызвала на разговор администратора и сказала, что магазин нарушает статью 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих).

Покупательница потребовала демонтировать стенд, иначе грозилась написать заявление в прокуратуру.

Видео: ВКонтакте / Черный список Питер | Санкт-Петербург