Петербуржцы сдали оставшиеся после Хэллоуина тыквы на корм для лошадей

Все собранные тыквы будут отправлены в центр реабилитации лошадей "Свобода Центр".

Магазин "Спасибо" собрал оставшиеся после Хэллоуина тыквы, чтобы отдать их на корм для лошадей. В прошлом году рестораны, магазины и обычные петербуржцы за день принесли около 800 кг тыквы. В этом году тыквенный урожай ничуть не меньше, несмотря на пандемию коронавируса.

Вообще "Спасибо" выступает не только за рациональное использование вещей, но и еды. В прошлом году мы долго думали, что же особенного сделать на Хэллоуин, потому что русские люди не всегда любят Хэллоуин, но это хороший повод привлечь внимание к тем, кому оно действительно нужно. Мы подумали, что было бы неплохо собрать тыквы, которые пропадают и отдать их тем, кому они нужны. Ксения Чепига, руководитель PR направления магазина "Спасибо"

Все собранные тыквы будут отправлены в центр реабилитации лошадей "Свобода Центр", где их и взвесят. Тыквы очистят и приготовят из них специальные смузи для лошадей и сухие лакомства.

Магазин "Спасибо" в ближайшее время планирует презентовать первый секонд-хенд в торговом центре. Проект откроется в МЕГЕ Дыбенко.

Фото и видео: Piter.TV